Ayvalık'taki orman yangını tatilcileri korkuttu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü. Yangın sırasında bölgede tatil yapanlar, büyük korku yaşadı.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nin Badavut mevkiinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen alanın yakınında örtü yangını şeklinde başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle çam ağaçlarına sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter havadan, Ayvalık ve Burhaniye Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 6 arazöz ve Ayvalık İtfaiyesi'nden 5 itfaiye aracı ve 3 su tankeri ile karadan yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgede tatil yapan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. 2 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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DHA