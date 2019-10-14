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  3. Ayvalk'ta tekne kaza yaptı! 1 çocuk öldü

Ayvalk'ta tekne kaza yaptı! 1 çocuk öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi. Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:13

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