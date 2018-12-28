“Ayvayı yemek” deyimlerdeki gibi kötü değil

İnsanların güç duruma düştükleri ya da zor durumda kaldıkları anlar için kullandıkları "Ayvayı yemek" deyimin sağlık alanında geçerli olmadığı belirtildi. Özellikle kışın sağlık ve cildin güzelliğini koruması bolca ayva tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar ayvanın birçok derde deva olduğunu belirtti.

Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Hande Nur Uzun, "Kış mevsiminin vazgeçilmezi ayva, vitamin ve mineral deposu olmasının yanında metabolizmanın da hızlanmasını sağlıyor. Detoks etkisi oluşturan ayvanın aynı zamanda cilt, kalp ve sindirim sağlığına da önemli katkıları bulunuyor. Bu nedenle kış mevsiminin en önemli meyvesi ayvanın kış boyunca bolca tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

"Tokluk sağladığı için diyet yapanlar için çok ideal"

Kainattaki her meyve-sebzenin insanoğlunun vücudunun en fazla ihtiyacının olduğu dönemde olgunlaşıp hasat edildiğini belirten Diyetisyen Hande Nur Uzun, "Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeyen ayva, lifli yapısı ile uzun süreli bir tokluk hissi sağlar. Oldukça az kalori içeren bir meyve olmasına karşın ayva, içerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun genel dengesini toparlar ve yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle özellikle hareketin daha az olduğu kış döneminde sağlıklı yaşamak ve ideal kilosunu korumak isteyenlere ayva tavsiye ederiz" dedi.

Cildi güzelleştiriyor, sindirim sistemini rahatlatıyor"

Ayvanın tokluk hissi vermesinin yanında bol lifli olması nedeniyle sindirim sistemini rahatlatıp cildi güzelleştirdiğini belirten Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Uzun, "Bağırsak hareketlerini canlandıran ayva, sindirim sistemini düzene sokar. İçerisinde yer alan bileşenlerle toksinlerin atılmasını sağlar. Sağlıklı ve genç bir cilt için dokulara oksijen gitmesi gerekir. Ayva, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde etkili olan demir, bakır ve çinko minerallerini bol miktarda içererek kırmızı kan hücrelerin artmasını destekler. Bu şekilde oksijen miktarını da yükseltir, potasyum içeriği ile tansiyonun dengeler. Ayvanın yaprağı, kabuğu ve çekirdekleri meyvesi kadar faydalıdır. Yaprakları ve kabuğu kurutulup çay olarak tüketilebilir. Çekirdekleri de 10 dakika kadar sıcak suda demlenerek içilebilir" diyerek kış boyunca sağlık için ayva tüketilmesini önerdi.

Kaynak: İHA