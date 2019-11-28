AZ Alkmaar - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AVRUPA: Avrupa Ligi - Grup Aşaması - 5. Maç Günü kapsamında AZ Alkmaar - Partizan maçı oynanacak. Spor severler ise AZ Alkmaar - Partizan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım AZ Alkmaar - Partizan karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Avrupa Ligi - Grup Aşaması - 5. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki AZ Alkmaar - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
AZ Alkmaar - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AZ Alkmaar - Partizan, UEFA Avrupa Ligi maçı 28 11 2019 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:55
UEFA Avrupa Ligi maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.
AZ Alkmaar ile Partizan arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı AFAS Stadyumu, Alkmaar'da oynanacak.
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