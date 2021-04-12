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  3. Az kalsın canından olacaktı ama o siparişin derdine düştü, Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

Az kalsın canından olacaktı ama o siparişin derdine düştü, Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motorlu kurye kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, şiparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri motoru göremeyince şaşkınlık yaşadı.

Az kalsın canından olacaktı ama o siparişin derdine düştü, Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, şiparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı.

SİPARİŞİ YETİŞTİRMESİ İÇİN KARDEŞİNİ ARADI

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı. Çiğköftecide çalıştığı öğrenilen K. D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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