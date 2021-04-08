Geçtiğimiz ay vefat eden İsmail Kartal'ın ismi köylerindeki halı saha tesisine verildiBeslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, zayıflamak isteyenlere sağlıklı tavsiyelerde bulunduTürkiye'deki Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de bulunuyorNehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut kimdir?Artvin'in vaka sayısı sıfır olan köyünde görenleri şaşırtan önlemTRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışıFutbol tutkunlarına müjde! Süper Lig’de 35-39. hafta programları açıklandıTedavi parasını hırsızların çaldığı görme engelli Nehir'in masrafını Göz Vakfı üstlendiSelin Şekerci: "O trafik kazası beni sahneyle tanıştırdı"Bin bir hevesle almıştı ama 3 gün sonra çalındı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Az kalsın canlarından olacaklardı! Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Az kalsın canlarından olacaklardı! Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazada motosiklet ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Az kalsın canlarından olacaklardı! Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, dikkatsizlik kaza getirdi. Motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edilen bilgilere göre, Suat K., idaresindeki 02 LE 120 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 HP 327 plakalı minibüsle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Suat K., ile motosiklette bulunan Yıldız K., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Az kalsın canlarından olacaklardı! Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Az kalsın canlarından olacaklardı! Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT