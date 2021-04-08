Az kalsın canlarından olacaklardı! Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da, trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazada motosiklet ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
Adıyaman'da, dikkatsizlik kaza getirdi. Motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edilen bilgilere göre, Suat K., idaresindeki 02 LE 120 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 HP 327 plakalı minibüsle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında çarpıştı.
MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Suat K., ile motosiklette bulunan Yıldız K., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı