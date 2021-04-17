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  3. Az kalsın evi yakacaktı! Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Az kalsın evi yakacaktı! Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Karaman'da yangın paniği yaşandı. Odunlukta çıkan yangının kısa sürede büyüyerek paniğe neden olması mahalleliyi sokağa dökerken, alevler bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü.

Az kalsın evi yakacaktı! Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Karaman'da odunlukta çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Alevler yandaki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle, 383 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin odunluk kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, odunluktan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu odunluğun bitişiğindeki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye yangının odunlukta bulunan kalorifer kazanından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Az kalsın evi yakacaktı! Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Az kalsın evi yakacaktı! Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Az kalsın evi yakacaktı! Odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

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