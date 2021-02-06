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  3. AZ TV 6 Şubat Cumartesi yayın akışı | AZ TV, Fenerbahçe-Galatasaray maçını veriyor mu?

AZ TV 6 Şubat Cumartesi yayın akışı | AZ TV, Fenerbahçe-Galatasaray maçını veriyor mu?

Azerbaycan'ın ulusal kanalları arasında yer alan AZ TV, Fenerbahçe-Galatasaray maçını verecek mi sorusu bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, AZ TV yayın akışında neler var? Fenerbahçe Galatasaray maçını veriyor mu? İşte detaylar...

AZ TV 6 Şubat Cumartesi yayın akışı | AZ TV, Fenerbahçe-Galatasaray maçını veriyor mu?

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini şifresiz izlemek isteyen taraftarlar, Azerbaycan'ın kanalı olan AZ TV yayın akışını araştırıyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Cüneyt Çakır'ın yönetiminde geçecek ve Ülker Stadı'nda oynanacak. Peki, AZ TV 6 Şubat Cumartesi günü yayın akışında neler var? Fenerbahçe Galatasaray maçını verecek mi? İşte detaylar...

AZ TV YAYIN AKIŞI 6 ŞUBAT CUMARTESİ  

  • 09:00 "Evimizdə"
  • 10:00 "Aztv xəbər"
  • 10:20 "Uğur düsturu"
  • 11:00 "Texno-xəbər"
  • 11:30 "Teleoyun"
  • 12:00 "Aztv xəbər"
  • 12:30 "Məmləkətim"
  • 13:00 Serial: "Diriliş Ərtoğrul
  • 14:00 "Aztv xəbər"
  • 14:30 "İqtisadiyyat xəbərləri"
  • 15:00 "Gəncsən"
  • 16:00 "Aztv xəbər"
  • 16:30 Bədii film: "Dantenin yubileyi"
  • 18:00 "Aztv xəbər" (rus dilində)
  • 18:30 "Ekoetika"
  • 19:00 "Region xəbərləri"
  • 19:30 "Jurnalist araşdırması"
  • 20:00 "Aztv xəbər"
  • 21:00 "Belə-belə işlər"
  • 21:30 "Bir Aztv"
  • 22:00 "Tarixin izi ilə"
  • 22:30 "Əsas məsələ"
  • 23:30 Bədii film: "Forsaj-8"

*Görüldüğü üzere AZ TV'nin bu akşam ki yayın akışında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bulunmuyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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