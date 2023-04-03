Azad Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azad Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Azad Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azad Demir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.