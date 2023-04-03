Azad Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azad Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azad Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Azad Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Azad Demir 17 Şubat 2004 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Cemal Azad Demir şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Azad Demir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AO Sports Management yapmaktadır. Azad Demir, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Azad Demir'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Azad Demir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/_azad9
Azad Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Azad Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Beşiktaş U16
4 Ağustos 2020 yılında Beşiktaş U19
Azad Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Azad Demir şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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