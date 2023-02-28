Azad Qolikimilan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azad Qolikimilan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azad Qolikimilan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Azad Qolikimilan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Azad Qolikimilan 21 Nisan 2000 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آزاد قلیکی میلان şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Azad Qolikimilan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azad Qolikimilan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Azad Qolikimilan'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Azad Qolikimilan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Azad Qolikimilan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Qarabag 2
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
3 Ocak 2023 yılında Dinamo-Auto
Azad Qolikimilan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Azad Qolikimilan şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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