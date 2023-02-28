Azam Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azam Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azam Aliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azam Aliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azam Aliev 7 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азам Алиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azam Aliev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azam Aliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Azam Aliev'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azam Aliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azam Aliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azam Aliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azam Aliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Surkhon

19 Temmuz 2019 yılında Navbahor

20 Temmuz 2019 yılında Surkhon

25 Ocak 2021 yılında Neftchi

1 Mart 2022 yılında FK Turon

Azam Aliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azam Aliev şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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