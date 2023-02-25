Azam Radzhabov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azam Radzhabov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azam Radzhabov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azam Radzhabov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azam Radzhabov 21 Ocak 1993 tarihinde Rogun şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Раджабов Азам Талбиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azam Radzhabov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. Azam Radzhabov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Azam Radzhabov'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Azam Radzhabov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azam4ik/

Azam Radzhabov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azam Radzhabov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azam Radzhabov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azam Radzhabov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2013 yılında Gomel

1 Temmuz 2014 yılında Vitebsk

11 Ağustos 2017 yılında Orsha

31 Aralık 2017 yılında Vitebsk

1 Ocak 2018 yılında Naftan

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2020 yılında Volna Pinsk

Azam Radzhabov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azam Radzhabov şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Azam Radzhabov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 4 gol atmıştır.

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