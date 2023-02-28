Azamat Akhmedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Akhmedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azamat Akhmedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azamat Akhmedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azamat Akhmedov 8 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азамат Ахмедов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azamat Akhmedov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Azamat Akhmedov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azamat Akhmedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azamat Akhmedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azamat Akhmedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azamat Akhmedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Surkhon

1 Nisan 2022 yılında ZSKA Dushanbe

25 Temmuz 2022 yılında Surkhon

Azamat Akhmedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azamat Akhmedov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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