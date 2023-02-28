Azamat İsroilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat İsroilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azamat İsroilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azamat İsroilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Azamat İsroilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat İsroilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azamat İsroilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat İsroilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azamat İsroilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azamat İsroilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azamat İsroilov 29 Ekim 1991 tarihinde Zangi-Ota şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азамат Рустам ўғли Исроилов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azamat İsroilov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Azamat İsroilov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azamat İsroilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azamat İsroilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Azamat İsroilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azamat İsroilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Andijon

8 Şubat 2017 yılında Sogdiana

1 Temmuz 2018 yılında AGMK Olmaliq

1 Mart 2019 yılında FK Buxoro

1 Temmuz 2019 yılında Surkhon

4 Şubat 2020 yılında FK Andijon

1 Ocak 2021 yılında FK Buxoro

31 Temmuz 2021 yılında FK Andijon

Azamat İsroilov kimdir

Azamat İsroilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azamat İsroilov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Azamat İsroilov nereli

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