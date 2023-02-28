Azamat Soyibov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Soyibov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azamat Soyibov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azamat Soyibov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azamat Soyibov 20 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азамат Сойибов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azamat Soyibov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azamat Soyibov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Azamat Soyibov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azamat Soyibov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azamat Soyibov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azamat Soyibov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azamat Soyibov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında N. Qarshi U21

1 Ocak 2020 yılında Nasaf Qarshi

Azamat Soyibov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azamat Soyibov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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