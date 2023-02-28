Azamat Yunosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Yunosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Azamat Yunosov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azamat Yunosov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.