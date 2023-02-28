Azamat Yunosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Yunosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azamat Yunosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Azamat Yunosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Azamat Yunosov 29 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Azamat Yunosov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına - tarihinde katılmıştır. Azamat Yunosov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Azamat Yunosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Azamat Yunosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Azamat Yunosov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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