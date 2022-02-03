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Azaplı ne demek, TDK'ya göre Azaplı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Azaplı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Azaplı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Azaplı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Azaplı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Azaplı ne demek, TDK'ya göre Azaplı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azaplı ne demek? Azaplı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azaplı kelimesi. Peki azaplı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azaplı nedir, azaplı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AZAPLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azaplı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre azaplı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıkıntı, acı veren

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