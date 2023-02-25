Azar Salahly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azar Salahly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azar Salahly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azar Salahly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azar Salahly 11 Nisan 1994 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Azər Vəlhəd oğlu Salahlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azar Salahly Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Azar Salahly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Azar Salahly'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Azar Salahly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salahli_19/

Azar Salahly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azar Salahly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azar Salahly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azar Salahly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Karabağ

1 Temmuz 2016 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2017 yılında Karabağ

1 Temmuz 2017 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2018 yılında Keshla

1 Ocak 2022 yılında Neftçi Baku

Azar Salahly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azar Salahly şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Azar Salahly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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