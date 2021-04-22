Azat isminin anlamı nedir, Azat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Azat isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Azat ismi ne demek, Azat ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Azat isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Azat İsminin anlamı nedir? TDK Azat anlamı:

TDK'da Azat ismi serbest bırakma; okullarda paydos; serbest bırakılmış olan anlamında kullanılmaktadır.

Azat İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Azat isminin anlamı geçmemektedir.

Azat isminin kökeni:

Azat ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Azat isminde 14312 kişi bulunmaktadır.

Azat isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Azat isminin rengi:

Bordo

Azat ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Azat isminin Harf Analizi Nedir ?

Azat ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

Azat isminin Numerolojisi Kaçtır?

Azat ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Z : 29

A : 1

T : 24

= 55 – Azat İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Azat ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Azat isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Azat isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 Z: 8 A: 1 T: 2 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısıdır

Azat isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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