Azeez Oseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azeez Oseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azeez Oseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azeez Oseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azeez Oseni 16 Ekim 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azeez Oseni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports Management yapmaktadır. Azeez Oseni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Azeez Oseni'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Azeez Oseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azeez Oseni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azeez Oseni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azeez Oseni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Trnava

6 Şubat 2023 yılında 36 Lion FC

7 Şubat 2023 yılında Spartak Trnava

Azeez Oseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azeez Oseni şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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