Azem Bejta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azem Bejta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azem Bejta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azem Bejta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azem Bejta 3 Ağustos 1990 tarihinde Skënderaj şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azem Bejta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Azem Bejta'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azem Bejta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azem Bejta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azem Bejta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azem Bejta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

19 Ağustos 2021 yılında KF Feronikeli

5 Şubat 2022 yılında KF Drenica

Azem Bejta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azem Bejta şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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