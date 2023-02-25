Azer Aliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azer Aliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azer Aliyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azer Aliyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Azer Aliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azer Aliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azer Aliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azer Aliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azer Aliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azer Aliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azer Aliyev 12 Mayıs 1994 tarihinde Bezaklo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Azər İlqar oğlu Əliyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azer Aliyev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azer Aliyev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Azer Aliyev'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Azer Aliyev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azeraliev_7/

Azer Aliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azer Aliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Azer Aliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azer Aliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Enisey

2 Eylül 2013 yılında Sakhalin

31 Aralık 2013 yılında Enisey

1 Temmuz 2017 yılında KS Samara

31 Ağustos 2018 yılında Ufa

24 Şubat 2021 yılında Tambov

1 Temmuz 2021 yılında Ufa

27 Ocak 2022 yılında Neftçi Baku

Azer Aliyev kimdir

Azer Aliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azer Aliyev şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Azer Aliyev nereli

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