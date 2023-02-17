Azer Busuladzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azer Busuladzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azer Busuladzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azer Busuladzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Azer Busuladzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azer Busuladzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azer Busuladzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azer Busuladzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azer Busuladzic 12 Kasım 1991 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azer Busuladzic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azer Busuladzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Azer Busuladzic'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Azer Busuladzicboyu ve yaşı kaç

Azer Busuladzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azer Busuladzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Azer Busuladzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azer Busuladzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Vejle BK Alt

1 Ocak 2008 yılında VBK Kolding U19

1 Temmuz 2009 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2011 yılında Vejle-Kolding

1 Temmuz 2013 yılında Vejle BK

1 Ocak 2014 yılında Odense BK

1 Temmuz 2016 yılında FC Dinamo

16 Ağu 2017 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2019 yılında Arka Gdynia

14 Ocak 2020 yılında Atromitos Athen

14 Ocak 2021 yılında Anorthosis

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Azer Busuladzic kimdir

Azer Busuladzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azer Busuladzic şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kolding FC

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Azer Busuladzic nereli

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