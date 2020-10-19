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  3. Azerbaycan 13 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan 13 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan Ermenistan arasındaki çatışma sürerken, Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni işgali altında 13 köyü daha kurtardığı bildirildi.

Azerbaycan 13 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan Ermenistan arasındaki çatışma sürerken, Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni işgali altında 13 köyü daha kurtardığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti. 

Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır." bilgisini verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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