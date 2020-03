Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’dan birlik mesajı

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Hatay'a gelerek dayanışma içerisinde olduklarını göstermek istediğini söyledi.

"Hatay'dan Hazar'a Kardeşlik Köprüsü Projesi" kapsamında Hatay'a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndan gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İbrahim, her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek "Ankara'da bana Hatay'a "gitme" dediler ama ben gideceğimi söyledim. Çünkü burada gelip dayanışmamızı göstermemiz lazım. Çünkü biz biriz ve bu birlikteliğimizi herkese anlatacağız. Nasıl ki sizler bizim her zaman yanımızda oldunuz biz de her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Türkiye ile ticareti daha da arttıracaklarını belirten İbrahim "90'ıncı yıllarda iş birliği köprüsü yapmaya başladık. Azerbaycan'ın petrolü, doğalgazı Türkiye'ye getirildi. Azerbaycan doğalgazı bugün kardeş Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitti. Bu Türklerin enerji güvenliği ve egemenliğine büyük katkıdır. Ticareti daha fazla artıracağız. Bizim son yıllarda her yıl ortalama yüzde 30 ticarette artış var. Bu çok önemli bir rakam, çünkü bu yüzde 30 artış sadece petrol, doğal gaz dışındadır. Aynı zamanda Türk şirketleri Azerbaycan'da en çok devlet projelerine katılan şirketlerdir. Bu sadece Türk şirketlerinin iyi olmasına bağlı değildir, tabi iyiler, ama en önemlisi biz onları kendi şirketlerimiz gibi görüyoruz ve devlet projelerinde, önemli projelerde Türk şirketlerine biz üstünlük veriyoruz ve bundan sonra da bu devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ise tek millet iki devlet olarak her zaman Türkiye'nin yanında olacaklarını dile getirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise kardeş devleti Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Çanakkale Savaşı'nda Azerbaycan'ın 3 bin 500 şehit verdiğini bunun kardeşlik adına çok şey anlattığını söyledi.

