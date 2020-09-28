Sivil ve askeri kayıpların arttığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan'ın karada, havada ve denizdeki gücü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020 başlığı altında bu konuyu araştırmaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili önemli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AZERBAYCAN NÜFUSU NE KADAR?

Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km'lik sınırı bulunmaktadır.

Son yapılan nüfus sayımı ölçümlerine göre Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu bulujnmaktadır.

ERMENİSTAN NÜFUSU NE KADAR?

Nüfus: 2,965 milyon (2019)

Başkent: Erivan

Başkan: Armen Sarkisyan

Ermenistan Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Erivan'dır; Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan da ülkenin diğer önemli şehirlerindendir.

AZERBAYCAN ASKERİ GÜCÜ NEDİR?

PERSONEL SİLAHLARI

Zafer Azerbaycan yapımı hafif makineli silah

Zafer-K Azerbaycan yapımı hafif makineli silah

İnam Azerbaycan yapımı hafif makineli silah

MP5 hafif makineli silah

AKS-74U saldırı tüfeği

Xəzri Azerbaycan yapımı saldırı tüfeği

IMI Tavor TAR-21 saldırı tüfeği

M4 Karabina saldırı tüfeği

AK-47 saldırı tüfeği

AKS-47 saldırı tüfeği

AK-74 saldırı tüfeği

AKS-74 saldırı tüfeği

AKM-47 saldırı tüfeği

AKM-74 saldırı tüfeği

G3A3 savaş tüfeği

PK makineli tüfeği

M60 makineli tüfeği

NSV makineli tüfeği

Remington 700 Keskin nişancı tüfeği

Dragunov SVD 7,62 mm Keskin nişancı tüfeği

OSV-96 12.7 mm Keskin nişanci tüfeği

NTW-20 14.5 mm antimaterial Keskin nişanci tüfeği

İST Istiklal 14,5 mm antimaterial Azerbaycan yapımı Keskin nişancı tüfeği (Menzili 3000M,2000M-de insan eli büyüklükte hedefi vurabilir. )

Mübariz 12.7 mm Keskin nişanci tüfeği

Yırtıcı 7.62 mm Keskin nişanci tüfeği

Yalguzag 7.62 mm Keskin nişanci tüfeği

Vashag 8.6 mm Keskin nişanci tüfeği

RPG-7 "Qaya" Roketatar

RPG-26 Roketatar

KARA KUVVETLERİ

Ana Muharebe Tankları

T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)

T-80 MBT x 25

T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.

T-64 MBT x 100

T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınmaktadır)

T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınmıştır)

Toplam:832 Tank.

ZIRHLI MUHAREBE ARACI



BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120

BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240

BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100

BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50

BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30

BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30

BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3

BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29

BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240

BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210

BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180

BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100

Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)

Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)

Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100

Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100

Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150

ÇOK NAMLULU ROKETATARLAR

"GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126

"Lynx GRAD 140mm MLRS - 60

"SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30

"RAK-12" 128mm MLRS - 12

"LAR-160" MLRS -50

"EXTRA" 300-mm MLRS - 35

107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]

122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]

RM-70 "Vampir" 122mm -48

"Polonez" 301 mm MLRS

Balistik Füzeler

OTR-21 Tochka-U

T-300 Kasırga

LORA

KUNDAĞI MOTORLU OBÜSLER



2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136

2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72

2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45

2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48

(Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15

(Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40

(T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36

2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45

2S31 “Vena” 120 mm Kundağı Motorlu - 100

DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72



HAVAN TOPU VE OBÜSLER



M-46 130 mm Sahra topu x 90

D-44 85 mm - 100

D-30 122 mm obüs - 182

D-20 152 mm obüs - 34

2A36 152 mm Top - 54

MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72

82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240

DENİZ KUVVETLERİ

Personel: 5.000



GEMİLER

Osa sınıfı hücumbot x 2

Stenka sınıfı karakol teknesi x 5

Sonya sınıfı mayın tarama gemisi x 2

Yevgenya sınıfı mayın tarama gemisi x 5

Çıkarma gemisi x 6

Çıkarma kotrası x 2

Özel amaçlı gemisi x 1

Özel amaçlı kotra x 1

AB-25 karakol kotrası (2000'de Türkiye'den) x 1

Point karakol kotrası (2003'te ABD'den) x ?

Küçük karakol kotrası (2001'de ABD'den) x 2

Küçük karakol kotrası (2001-2005'te Türkiye'den)x 30

AZERBAYCAN HAVA KUVVETLER

-Kurtemir Hava Üssü, Av/Bombardıman, önleme ve Eğitim Alayı: 17 MiG-29, 4 MiG-21, 31 MiG-25, 5 Su-17, 5 Su-24, 8 Su-25, 8 L-29, 12 L-39

-Gence Hava Üssü Ulaştırma Alayı: 4 Il-76, 3An-2, 1 An-12, An-24, 1 Tu-134,3 Yak-40

-Gala Hava Üssü Helikopter Alayı: 59 Mi-24, 23 Mi-/8/17, 7 Mi-2

ERMENİSTAN ASKERİ GÜCÜ

Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince Ermenistan'ın silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.

ERMENİSTAN HAVA KUVVETLERİ

Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.

ERMENİSTAN KARA KUVVETLERİN KAÇ ASKER VARDIR?

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişidir. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir.

Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmıştır.