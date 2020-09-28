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Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken vatandaşlar ise çıkan savaşta kimin kazanacaklarını ve iki ülkenin askeri gücünün ne olduğuyla ilgili bilgi almaya devam ediyor. Bu iki ülkeden biri olan Azerbaycan için biz de Azerbaycan askeri gücü nedir? başlığı ile haberimizde derledik.

Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020

Sivil ve askeri kayıpların arttığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan'ın karada, havada ve denizdeki gücü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020 başlığı altında bu konuyu araştırmaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili önemli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AZERBAYCAN NÜFUSU NE KADAR?

Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km'lik sınırı bulunmaktadır.

Son yapılan nüfus sayımı ölçümlerine göre Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu bulujnmaktadır.

ERMENİSTAN NÜFUSU NE KADAR?

Nüfus: 2,965 milyon (2019)

Başkent: Erivan

Başkan: Armen Sarkisyan

Ermenistan Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Erivan'dır; Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan da ülkenin diğer önemli şehirlerindendir.

Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020

AZERBAYCAN ASKERİ GÜCÜ NEDİR?

PERSONEL SİLAHLARI

Zafer Azerbaycan yapımı hafif makineli silah
Zafer-K Azerbaycan yapımı hafif makineli silah
İnam Azerbaycan yapımı hafif makineli silah
MP5 hafif makineli silah
AKS-74U saldırı tüfeği
Xəzri Azerbaycan yapımı saldırı tüfeği
IMI Tavor TAR-21 saldırı tüfeği
M4 Karabina saldırı tüfeği
AK-47 saldırı tüfeği
AKS-47 saldırı tüfeği
AK-74 saldırı tüfeği
AKS-74 saldırı tüfeği
AKM-47 saldırı tüfeği
AKM-74 saldırı tüfeği
G3A3 savaş tüfeği
PK makineli tüfeği
M60 makineli tüfeği
NSV makineli tüfeği
Remington 700 Keskin nişancı tüfeği
Dragunov SVD 7,62 mm Keskin nişancı tüfeği
OSV-96 12.7 mm Keskin nişanci tüfeği
NTW-20 14.5 mm antimaterial Keskin nişanci tüfeği
İST Istiklal 14,5 mm antimaterial Azerbaycan yapımı Keskin nişancı tüfeği (Menzili 3000M,2000M-de insan eli büyüklükte hedefi vurabilir. )
Mübariz 12.7 mm Keskin nişanci tüfeği
Yırtıcı 7.62 mm Keskin nişanci tüfeği
Yalguzag 7.62 mm Keskin nişanci tüfeği
Vashag 8.6 mm Keskin nişanci tüfeği
RPG-7 "Qaya" Roketatar
RPG-26 Roketatar

Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020

KARA KUVVETLERİ

Ana Muharebe Tankları
T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)
T-80 MBT x 25
T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.
T-64 MBT x 100
T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınmaktadır)
T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınmıştır)
Toplam:832 Tank.

ZIRHLI MUHAREBE ARACI
 

BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120
BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240
BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100
BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50
BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3
BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29
BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240
BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210
BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180
BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)
Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)
Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100
Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150

Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020

ÇOK NAMLULU ROKETATARLAR

"GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126
"Lynx GRAD 140mm MLRS - 60
"SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30
"RAK-12" 128mm MLRS - 12
"LAR-160" MLRS -50
"EXTRA" 300-mm MLRS - 35
107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
RM-70 "Vampir" 122mm -48
"Polonez" 301 mm MLRS
Balistik Füzeler
OTR-21 Tochka-U
T-300 Kasırga
LORA

KUNDAĞI MOTORLU OBÜSLER


2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136
2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72
2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45
2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48
(Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15
(Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40
(T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36
2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45
2S31 “Vena” 120 mm Kundağı Motorlu - 100
DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72
 

Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020

HAVAN TOPU VE OBÜSLER


M-46 130 mm Sahra topu x 90
D-44 85 mm - 100
D-30 122 mm obüs - 182
D-20 152 mm obüs - 34
2A36 152 mm Top - 54
MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72
82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240

DENİZ KUVVETLERİ

Personel: 5.000
 

GEMİLER

Osa sınıfı hücumbot x 2
Stenka sınıfı karakol teknesi x 5
Sonya sınıfı mayın tarama gemisi x 2
Yevgenya sınıfı mayın tarama gemisi x 5
Çıkarma gemisi x 6
Çıkarma kotrası x 2
Özel amaçlı gemisi x 1
Özel amaçlı kotra x 1
AB-25 karakol kotrası (2000'de Türkiye'den) x 1
Point karakol kotrası (2003'te ABD'den) x ?
Küçük karakol kotrası (2001'de ABD'den) x 2
Küçük karakol kotrası (2001-2005'te Türkiye'den)x 30

 

AZERBAYCAN HAVA KUVVETLER

-Kurtemir Hava Üssü, Av/Bombardıman, önleme ve Eğitim Alayı: 17 MiG-29, 4 MiG-21, 31 MiG-25, 5 Su-17, 5 Su-24, 8 Su-25, 8 L-29, 12 L-39

-Gence Hava Üssü Ulaştırma Alayı: 4 Il-76, 3An-2, 1 An-12, An-24, 1 Tu-134,3 Yak-40

-Gala Hava Üssü Helikopter Alayı: 59 Mi-24, 23 Mi-/8/17, 7 Mi-2

Azerbaycan askeri gücü nedir? Azerbaycan askeri gücü 2020

ERMENİSTAN ASKERİ GÜCÜ

Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince Ermenistan'ın silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.

ERMENİSTAN HAVA KUVVETLERİ

Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.

ERMENİSTAN KARA KUVVETLERİN KAÇ ASKER VARDIR?

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişidir. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir.

Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmıştır.

Okan Gül
Video Editörü


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