Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev net konuştu: Topraklarımızı geri alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a karşı yürütülen askeri harekata karşı son durum hakkında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız.

Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım."

Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyünün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...