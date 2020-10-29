Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 29 Ekim mesajı

Türkiye Devleti'nde Cumhuriyet anlayışının benimsenmesinin ardından geçen 97 yılın ardından halk, kuruluşun ilk asrında benimsenen bu ilkeyi coşkuyla kutluyor. İkinci asırda da demokrasinin beşiğinde Cumhuriyet güneşiyle aydınlanmak amacıyla bayramı en içten dilekleriyle kutlayan Türk halkına dünyanın diğer ülkelerinden de destek geliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Aliyev, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana dalgalandığı görselin yer aldığı paylaşımda, "Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kutlama mesajı göndermişti.