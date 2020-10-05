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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye" açıklaması

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye güçlü bir devlettir. Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye bundan sonraki barış sürecinde mutlaka olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye" açıklaması

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Her iki taraf askerlerine talimat vermelidir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Her iki taraf askerlerine talimat vermelidir.

Türkiye güçlü bir devlettir. Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye bundan sonraki barış sürecinde mutlaka olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyoruz.

Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir.

Ermenistan bölgedeki stratejik noktaları hedef aldı. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var, siyasi istikrar bozuk"

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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