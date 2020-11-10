Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı.

Aliyev görüşmeden sonra, ”Bugün ülkemiz bugün Ermenistan, Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafına son koyulmuştur. Şimdi imzalanmış bildiri bu sorunun sona ermesi ile ilgili bir başlangıç olacağını düşünüyorum” dedi.

"KAMERALARDAN UZAK BİR YERDE KORKAKÇA İMZALAYACAK"

Aliyev, ”Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin aşağıdaki şartları kabul edilir. 10 Kasım Moskova saatiyle saat 00.00 itibari ile Dağlık Karabağ’da ateşkesin ve bütün askeri operasyonun durdurulmasına kabulünü ilan ediyoruz. Sevgili yurttaşlar, bu bildiri tarihi bir öneme sahiptir. Bildiri bir video konferans formatında imzalandı. Bildiri üç ülke tarafından imzalanacaktı. Ancak son anda Ermenistan Başbakanı bildiriyi imzalamayı reddetti. Bu yüzden açıklama ben ve Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalandı. Paşinyan, bu bildiriyi imzalayacak biz onu buna mecbur ettik. Ancak o, bu bildiriyi kapalı bir yerde, kameralardan uzak bir yerde, korkakçasına, namertçesine imzalayacak.

Bu bildiri uzun yıllar devam eden işgale son koyuyor. Bu bildiri Laçın ve Kelbecer bölgelerinin kan dökülmeden geri verileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Buna göre;

1 - Dağlık Karabağ bölgesinde tüm askeri eylemler saat 00.00'dan itibaren duracak.

2- Kelbecer 15 Kasım’a, Ağdam 20 Kasım’a, Laçın 1 aralık’a kadar Azerbaycan'a iade edilecek.

3 - Dağlık Karabağ'daki temas hattına ve Laçın Koridoruna, Rusya Federasyonu barışı gücü birliği konuşlandırılacak.

RUS ASKERLERİ 5 YIL BOYUNCA BÖLGEDE KALACAK

4 - Rusya barışı gücü Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak bölgeye yerleştirilecek. Rus barış gücünün bölgede kalma müddeti 5 yıl olacak.

5- Anlaşmanın taraflarca uygulanmasını etkin kontrol etmek için ateşkes izleme merkezi kurulacak.

6-Tarafların ortak kararıyla gelecek 3 sene içinde, Hankendi-Ermenistan arasındaki yeni köprü yolunun inşası planına ve çalışmalarına karar verilecek. Rus Barış gücü bu yeni hattın güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olacak.

7 - Mecburi göçmenler işgalden kurtarılan bölgelere BM Mülteciler yüksek komiserliği denetimi altında yerleştirilecek.

8 - Savaş esirleri ve askerlerin naaşlarının karşılıklı iadesi yapılacak.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA KORİDOR OLUŞUYOR

9 - Bölgede tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları açılacak . Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları/kanalları sağlayacak. Ulaşım kanalları üzerindeki kontrol, Rusya Federal güvenlik servisinin Sınır Servisi organları tarafından gerçekleştirilecek. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım hattının inşası sağlanacak.