Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov: "Günlük kaybımız 120-150 milyon manat"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomisinin günlük 120 ila 150 milyon manat kayba uğradığını bildirdi.

Cabbarov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan hükümetinin salgın nedeniyle zarar gören reel sektöre gereken tüm desteği sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Salgınla mücadeleye sadece devletin değil, iş dünyası dahil herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Cabbarov, kısıtlamaları kaldırılan ve çalışmalarına izin verilen alanlar için kuralların hazırlandığını, bu kuralların gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Özel sektör çalışanlarının maaşlarının büyük kısmının nisan ve mayıs aylarında devlet tarafından ödendiğini ve ödeneceğini belirten Cabbarov, "Ülke ekonomisinin kaybı günlük 120 ila 150 milyon manat arasında. Fakat Azerbaycan'ın rezervleri ve mali kaynakları, vatandaşların sağlığının öncelikli olarak dikkate alınmasına olanak sağlıyor." dedi.

Azerbaycan'da, salgınla mücadele kapsamında sağlık, altyapı, ulaştırma ve lojistik, erzak üretimi ve satışı, petrol ve doğal gaz, bankacılık gibi bir dizi sektör dışında tüm alanların faaliyeti durdurulmuş, iş yerleri kapatılmıştı.

Kovid-19 vaka sayıları azalınca bazı kısıtlamalar kaldırılmış, 27 Nisan'dan itibaren kozmetik, kimyasal ve elektronik ürün, mobilya, otomobil, kitap, kırtasiye, gazete, elbise, ayakkabı ve gübre satan iş yerlerinin yeniden faaliyete başlamasına izin verilmişti.





Kaynak: AA