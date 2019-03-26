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  3. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 1 asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 1 asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 1 asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temas hattının Fuzuli bölgesinde Ermeni askerlerinin ateş açması sonucu Allez Allezov isimli Azerbaycan askeri şehit oldu. Bakanlık yetkilileri şehidin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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