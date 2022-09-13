Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmada 8 kardeşimiz şehit oldu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda en az 49 Ermeni askerinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 8 Azerbaycanlı askerin şehit olduğu bilgisi de verildi.

PAŞİNYAN: EN AZ 49 ASKERİMİZ ÖLDÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda en az 49 Ermeni askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısının artabileceğinin altını çizen Paşinyan'ın açıklamaları ardından, dün geceden itibaren 8 Azerbaycanlı askerin şehit olduğu da öğrenildi.

Çatışmalar devam ederken şehit ve yaralılara dair bilgiler resmi haber sitelerinde verilmeye devam ediyor.