Azerbaycan-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
AVRUPA: Euro - Elemeler - 9. Maç Günü kapsamında Azerbaycan-Galler maçı oynanacak. Spor severler ise Azerbaycan-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Azerbaycan-Galler karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Euro - Elemeler - 9. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Azerbaycan-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevabı...
Azerbaycan-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Komşumuz Azerbaycan Euro 2020 Elemeleri E Grubu'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'da başlayacak.
16 Kasım 2019 Cumartesi 10:21 EFA Euro 2020 Elemeleri maçında E grubu 9. Hafta mücadelesinde Azerbaycan evinde Galler takımı ile karşılaşıyor. Peki karşılaşma hangi kanalda? Azerbaycan ve Galler arasında geçen karşılaşmalardan 6 karşılaşmadan Galler galip ayrıldı ve 1 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da Bakcell Arena Stadyumunda oynanacak.
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