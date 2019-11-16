İki takım Azerbaycan-Galler karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Euro - Elemeler - 9. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Azerbaycan-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevabı...

Azerbaycan-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Komşumuz Azerbaycan Euro 2020 Elemeleri E Grubu'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'da başlayacak.

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:21 EFA Euro 2020 Elemeleri maçında E grubu 9. Hafta mücadelesinde Azerbaycan evinde Galler takımı ile karşılaşıyor. Peki karşılaşma hangi kanalda? Azerbaycan ve Galler arasında geçen karşılaşmalardan 6 karşılaşmadan Galler galip ayrıldı ve 1 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da Bakcell Arena Stadyumunda oynanacak.