Azerbaycan heyeti Van’da

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey Van'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı desteğiyle Van'a gelen Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Beynelxalq Diaspor Merkezi Sağlık Bölümü Başkanı Dr. Nurane Aliyeva ve beraberindekiler ilk önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ziyaretini gerçekleştirdi. Heyeti Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin karşıladı. Heyet, buradaki görüşmenin ardından Edremit Belediyesi'ne geçti. Burada Edremit Belediye Başkan Vekili Soner Çiftçi tarafından karşılanan heyet, burada yapılan ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne geçti. Burada İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin makamında ağırlanan heyet, daha sonra Van Valiliğine gitti. Burada Vali Mehmet Emin Bilmez'in makamında ağırlanan heyet, yapılan görüşmenin ardından son olarak AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, amaçlarının Azerbaycan medeniyeti ve kültürünü tanıtmak olduğunu belirtti. Genel Başkan Gülbey, "Azerbaycan medeniyeti ve kültürünü tanıtmak amacıyla Van ve diğer illerimizde çalışmalar yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımız Azerbaycan Diaspora Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bugünkü heyetle ileride yapacağımız tanıtım günleriyle ilgili ön görüşmelerdir. İleriki dönmelerde Van ve çevre illerinde daha güçlü çalışmalar yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA