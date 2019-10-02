Azerbaycan heyetinden Başkan Ensari’ye ziyaret

Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi (BDM) Başkanı İsmail Aghayev başkanlığındaki heyet, Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Destek Konseyinin desteğiyle Van'da çeşitli temaslarda bulunan İsmail Aghayev ve beraberindeki BDM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Samir Adigozalli, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve TÜMKİAD Van İl Başkanı Müslüman Birdal, son olarak Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yle bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Azerbaycan heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti iki farklı ülke ve bir milletiz. Azerbaycan heyeti ile yapılan görüşmede mutluluk ve onur duydum. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin işgalini ve yaptığı katliamları kınıyoruz. Bizler aynı milletiz ve her zaman Azeri kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Asılsız Ermeni iddialarına karşı Çaldıran'da bir caddemizin adını Azerbaycan Caddesi olarak değiştirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Bakü Belediyesi ile de görüşerek kardeş belediye çalışmalarımızı başlatarak Van Çaldıran ile Azerbaycan arasında bir köprü kuracağız" dedi.

Kaynak: İHA