Azerbaycan Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehit sayısı 79'a yükseldi

Ermenistan askeri birliklerinin 12 Eylül Pazartesi günü ve 13 Eylül Salı günü sabah saatlerinde sınır hattın provokasyona girişmiş. Akabinde Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan mevzi ve sığınaklarına hain saldırılar gerçekleştirmişti. Azerbaycan'ın verdiği karşılık sonrası 135 Ermeni askeri ölmüştü.

SON GELEN AÇIKLAMA ACIYI KATLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son açıklama ise yürekleri acıttı. Bakanlığın açıklamasına göre sınırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden 2 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu duyuruldu.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Bu açıklama sonrası Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan asker sayısı 79' a yükseldi. Son açıklanan rakamla birlikte Ermenistan'ın provokasyonları sonucu şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısının 79’a yükseldiği kaydedildi.

Son dakika! Ermenistan ateşkesi art arda ihlal etmişti! Azerbaycan'da şehit sayısı 71'e yükseldi!

Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında son durum! Paşinyan ölen Ermeni asker sayısını açıkladı