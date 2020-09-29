Şişli'de işkence iddiası: Vücudunda kesikler bulunan kadın, bir odada kilitli bulunduÇocuklara grip aşısı tavsiyesi: Mutlaka yaptırın!KPSS hatalı sorular | KPSS 2020 iptal mi ediliyor?Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Ekim'de yapılacakGalatasaray'da bir scout transferi daha: Fausto VeraKoronavirüsü iki kez atlatan doktor, vatandaşları uyardıEmre Aşık, Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor! Emre Aşık karakola sığındıJapon siyasetçiden çarpıcı iddia: Saldırının arkasında Fransa ve BAE varFenerbahçe'ye dünyanın en hızlı futbolcusu: Bruno HenriqueBİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? BİLSEM sınavı sonuçları 2020
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 Ermeni askeri öldürüldü

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından iki ülke arasındaki çatışmalar sürerken bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 10 Ermeni askeri öldürüldü, 1 tank ve 1 askeri araç imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 Ermeni askeri öldürüldü

Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar günü Azerbaycanlı vatandaşlara ve sınır hattındaki mevzilere havan ve top atışlarıyla saldırı düzenlemesinin ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı harekat sürüyor. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu Ermeni  Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi. 

Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği duyuruldu.

1 TANK, 1 ARAÇ İMHA EDİLDİ

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildi, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildi. Açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 Ermeni askeri öldürüldü

FUZULİ KENTİNİ KURTARMAK İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü kaydedildi. Ayrıca sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 Ermeni askeri öldürüldü

Muharrem İnce, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamaMuharrem İnce, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Azerbaycan'ın hamleleri Ermenileri korkuttu! Askerlere verilen emir şoke ettiAzerbaycan'ın hamleleri Ermenileri korkuttu! Askerlere verilen emir şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektirCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir

Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç uçak seferleri durdurulduAzerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç uçak seferleri durduruldu

Aliyev imzaladı! Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildiAliyev imzaladı! Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Azerbaycan'dan Ermeni askeri birliğinin komutasına 'Teslim olun' çağrısıAzerbaycan'dan Ermeni askeri birliğinin komutasına 'Teslim olun' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayız

Azerbaycan - Ermenistan neden savaşıyor? Azerbaycan - Ermenistan sorunu nedir?Azerbaycan - Ermenistan neden savaşıyor? Azerbaycan - Ermenistan sorunu nedir?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT