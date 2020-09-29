Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar günü Azerbaycanlı vatandaşlara ve sınır hattındaki mevzilere havan ve top atışlarıyla saldırı düzenlemesinin ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı harekat sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu Ermeni Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.

Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği duyuruldu.

1 TANK, 1 ARAÇ İMHA EDİLDİ

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildi, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildi. Açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

FUZULİ KENTİNİ KURTARMAK İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü kaydedildi. Ayrıca sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.

Muharrem İnce, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Azerbaycan'ın hamleleri Ermenileri korkuttu! Askerlere verilen emir şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir

Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç uçak seferleri durduruldu

Aliyev imzaladı! Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Azerbaycan'dan Ermeni askeri birliğinin komutasına 'Teslim olun' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayız

Azerbaycan - Ermenistan neden savaşıyor? Azerbaycan - Ermenistan sorunu nedir?