Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı! Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın ateşkesi ilan ettiğini açıkladı. Bakanlık cephede ateş açıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.

Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.

Ayrıntılar gelecek...













