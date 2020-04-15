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Azerbaycan, Türkiye’ye doğal gaz ihracatını yüzde 23 artırdı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen doğal gaz ihracatı yüzde 23 arttı.

Azerbaycan, Türkiye’ye doğal gaz ihracatını yüzde 23 artırdı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen doğal gaz ihracatı yüzde 23 arttı.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Azerbaycan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen doğal gaz ihracatı 2019'un ilk çeyreğine kıyasla 2.6 milyar metreküp daha fazla oldu. Geçen yılın ilk çeyreğiyle kıyaslandığında Azerbaycan'ın Türkiye'ye doğal gaz ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23 artış gösterdi.

Kaynak: İHA




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