Azerbaycan: "Ukrayna topraklarında yapılan seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliği yok"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği 4 bölgede yapılan yerel seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını ifade etti.

Rusya'da Ukrayna'dan işgal edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un da aralarında bulunduğu toplam 80 bölgede dün başlayan yerel seçimler sürüyor. Azerbaycan, Ukrayna'dan işgal edilen topraklarda seçim düzenlenmesine tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ukrayna'nın birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığı ve destekliği belirtildi. Ukrayna topraklarında sadece Ukrayna'nın anayasası ve mevzuatına uygun olarak yapılan seçimlerin meşru olabileceği vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan'ın bu ilkeli tutumu, devletlerin egemenliğine ilişkin haklara saygı konusunda evrensel olarak tanınan norm ve uluslararası hukukun ilkelerine dayanmaktadır. Bu kriterleri karşılamadığı için Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan topraklarının bir bölümünde son yapılan "seçimlerin" hiçbir hukuki geçerliliği yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)