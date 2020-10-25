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Azerbaycan ve Ermenistan "insani ateşkes" mi ilan edecek? ABD'den flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan arasında yerel saat 08.00'den itibaren "insani ateşkes" ilan edileceği konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan "insani ateşkes" mi ilan edecek? ABD'den flaş açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri belirtildi.

Bu bağlamda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani ateşkesin 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de (ABD Doğu saatine göre 24:00) başlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü noktasında ABD'nin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birbirine yaklaştırmak için iki ülke dışişleri bakanları ve Minsk Grubu üyesi ülkeler arasındaki görüşmeler noktasında arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında diplomatik çabalarını sürdürecekleri mesajını vermişti.

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