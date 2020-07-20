Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler

IĞDIR Bisiklet Kulübü ile Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Ermenistan'ın saldırı düzenlediği Azerbaycan'a destek için kent merkezinde pedal çevirdi. Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açan grup, "Kahrolsun Ermenistan" sloganları attı.

Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırı bulunan Iğdır'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi. Iğdır Bisiklet Kulübü ile Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Azerbaycan'a destek için pedal çevirdi. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açan gençler, Şehit Mehmet Çavuş anıtına gitti. "Azerbaycan'ın yanındayız', "Azerbaycan yalnız değil" ve "Kahrolsun Ermenistan" sloganı atan grup, "Anavatan'dan Ata vatana selamlarımızı iletiyoruz, başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Burada bir açıklama yapan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Ermeniler iyice azıttı, ateşkesi bozarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırdılar. Yıllardan beri ateşkesi bozan Ermenilere artık gereken cevabın verilmesi lazım. Maalesef bu konuda Ermeniler her zaman olduğu gibi hayasızca işgal ettikleri topaklardan Azerbaycan'a saldırmak için fırsat kolluyorlar. Biz Türkiye olarak Türk milleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir" diye konuştu.

Iğdır Bisiklet Kulübü Başkanı Gökçen Acar, Azerbaycan'a destek vermek için pedal çevirdiklerini söyledi. Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade eden Acar, işgalci Ermenileri kınadıklarını belirtti.

Basın açıklaması sonrası bisikletlerine binen grup, kent merkezinde ellerindeki bayraklarla tur attı. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Iğdır yazısı önünde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açan grup, Ermenistan'ı protesto etti.

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Kaynak: DHA