Azerbaycan’da 6 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 10 kilometre altında saat 23.31'de meydana gelen deprem çevre bölgelerden de hissedildi.
Kaynak: İHA
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