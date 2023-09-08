Azerbaycan’da bayrağa hakaretten tutuklanan 3 Ermeni futbolcu Ermenistan’a gönderildi

Azerbaycan'da bayrağa hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ermeni asıllı 3 futbolcu, cezalarını çekmelerinin ardından Ermenistan'a gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Azerbaycan’da bayrağa hakaretten tutuklanan 3 Ermeni futbolcu Ermenistan’a gönderildi

Azerbaycan'da bayrağa hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ermeni asıllı 3 futbolcu, cezalarını çekmelerinin ardından Ermenistan'a gönderildi.

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldıkları anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan ve 10'ar gün idari ceza verilen 3 Ermeni futbolcu, cezalarını çekmelerinin ardından Azerbaycan'dan sınır dışı edildi. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Ermeni futbolcunun başsavcılık ve İçişleri Bakanlığı çalışanları eşliğinde Laçın sınır geçiş noktasından Ermenistan geçmelerinin sağlandığı duyuruldu.

Laçın'dan Azerbaycan'a geçerken gözaltına alındılar

Azerbaycan bayrağına hakaret eden Ermeni asıllı 3 futbolcu, 28 Ağustos'ta Laçın sınır geçiş noktasından Ermenistan'a geçmek isterken Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'ne bağlı askerler tarafından kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Ermeni futbolcuların işledikleri suçu ve pişman olduklarını itiraf etmeleri nedeniyle Azerbaycan Başsavcılığı tarafından haklarında açılan cezai işlem sonlandırılmış, ceza kanunun 388-1 maddesi (internet bilgi kaynağına veya bilgi-telekomünikasyon ağına yayılması yasak olan bilgilerin yerleştirilmesi) uyarınca mahkeme kararıyla üçü de 10'ar gün süreyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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