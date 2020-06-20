Azerbaycan’da Bir İlk Şair Çarboğa İle Yaşandı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin köklü kurumlarından Ataürk Merkezi ilk kez Türkiye'den bir şairin kitabını yayımladı.

Türk Dünyası'ndan birçok edebi şahsiyeti Türkiye Türkçesine kazandırarak ortak Türk edebiyatının oluşmasına katkı sağlayan Kenan Çarboğa'nın "Turan Aşkı" isimli şiir kitabı Bakü'de yayımlandı. Kitabın danışmanlığını Azerbaycan Atatürk Merkzi Başkanı ve Milletvekili Ord. Prof.Dr. Nizami Caferov, redaktörlüğünü ise Deyanet Osmanlı üstlendi. 164 sayfadan oluşan kitap, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Azerbaycan-Asya Edebi İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bedirhan Ahmedli'nin "Çağımızın Turan Şairi" başlıklı sunuş yazısıyla başlıyor. Ahmedli yazısında Kenan Çarboğa'yı Ali Bey, Hüseyinzade, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Bey Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi büyük Türk düşünür ve edebiyatçılarının devamı olarak gördüğünü belirterek şairin edebi derinliğinden ve geniş şiir coğrafyasından bahsediyor. Ayrıca kitap Türkiye Türkçesiyle yayımlanarak başka bir ilke de imza atmış oluyor. Konu hakkında konuşan Çarboğa: "Kitabın yayını hususunda titiz çalışmalarından dolayı Ord. Prof.Dr. Nizami Caferov ve Deyanet Osmanlı'ya çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye'nin derin tarihî ve kültürel bağlarının daha güçlendirilmesi için bu tür çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Ayrıca Türkiye Türkçesinin, Türk Dünyasının ortak iletişim dili olmasında bu tür çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Umarım bu çalışma birliğimizi ve dirliğimizi diri tutmamıza ve daha da kenetlenmemize vesile olur." dedi.

Kaynak: İHA