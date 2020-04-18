Azerbaycan’da korona virüsten ölenlerin sayısı 18’e yükseldi

Azerbaycan'da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu korona virüsten ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 33 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 373'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 18 kişi hayatını kaybetti, 590 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Bugüne kadar 85 binden fazla kişiye korona virüs testi yapılan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi ise karantinada tutuluyor.

Kaynak: İHA