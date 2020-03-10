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  3. Azerbaycan’da korona virüsü taşıyan 3 kişinin durumu iyi

Azerbaycan’da korona virüsü taşıyan 3 kişinin durumu iyi

Azerbaycan'da korona virüsü taşıyan 3 kişinin gördükleri tedaviler sonrasında iyileştiği açıklandı.

Azerbaycan’da korona virüsü taşıyan 3 kişinin durumu iyi

Azerbaycan'da korona virüsü taşıyan 3 kişinin gördükleri tedaviler sonrasında iyileştiği açıklandı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vakası tespit edilen 3 kişinin özel donanımlı hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı.

Öte yandan Azerbaycan'da 11 korona virüsü vakası bulunuyor.

Kaynak: İHA




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