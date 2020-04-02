Azerbaycan'da sokağa çıkışlarda SMS ile izin uygulaması başlatıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla, sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulaması başlatıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karar gereği, daha önce ilan edilen karantina rejimi ve sokağa çıkma yasağı uygulaması daha da sertleştirildi.

5 Nisan'da yürürlüğe girecek uygulama kapsamında sağlık sorunları, gıda ve ilaç alışverişi ve yakın akrabaların cenaze törenleri için sokağa çıkmak isteyenler belirtilen numaraya SMS göndererek izin isteyecek.

Sağlık sorunları ve alışveriş için dışarıda kalma süresi 2 saat olacak.

Sokağa çıkmak isteyenler, ilgili kodları ve kimlik numaralarını yazarak SMS atacak. Ücretsiz olan SMS'ler emniyet güçlerinin de kullanacağı sanal sistemde toplanacak ve polis izinli şahısların bilgisine erişecek.

İzin almadan sokağa çıkanlara, dışarda kalma süresini geçirenlere ve durumu suistimal edenlere ceza kesilecek.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, valilik ve bazı bakanlıkların çalışanları, emniyet güçleri, sağlık çalışanları, adliye çalışanları, avukatlar, gazeteciler ve diplomatik misyon temsilcileri uygulamanın dışında tutuldu.

Azerbaycan'da bugüne kadar 400 koronavirüs vakası tespit edildi. Taşıyıcılardan 5'i yaşamını yitirdi, 26'sı iyileşti.



































Kaynak: AA