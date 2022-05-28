Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in daveti ile Azerbaycan'da TEKNOFEST'e katılan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını aziz kardeşim Sayın Aliyev ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bugün ise bu güzel başkentte, Bakü'de bir başka tarihi buluşmaya yine birlikte imza atıyoruz. Azerbaycan'a samimi misafirlikleri için teşekkür ediyorum. TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzdeki heyecanımızı paylaştığı için teşekkür ediyorum. Bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla hareket ediyoruz.

Her birinize kalbi sizinle çarpan gençlerimizin selamını getirdim. 85 milyonun selamını getirdim. Karşılaştığı onca haksızlığa hukuksuzluğa rağmen Azerbaycan ile iftihar ediyoruz.

Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha burada vücut bulan kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 30. yıldönümü büyük bir gururla tesis ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. Yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur. Aramızdaki muhabbetin gücünü merhum Bahtiyar Vahapzade'nin dizeleriyle ifade etmek isterim: Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kolu, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan-Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan-Türkiye. Evet bizler melali de, sevinci de bir olan, özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız.

ıpkı Türkiye gibi burası bizim de vatanımızdır. Aynı şekilde Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır, yurdudur. Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevgisini kim söküp atabilir? Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir? Ellerin yurdunda çiçek açarken bizimle kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş kalbime, dar geliyor kardeşim. Biz gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak bugün birlikteyiz. Nerede bir kardeşimiz varsa orası bizim yurdumuzdur. Türkiye-Azerbaycan olarak bu anlayışla ilişkilerimizi stratejik ortaklığa, geçtiğimiz yıl da stratejik müttefikliğe çıkardık. Geniş bir yelpazede güçlü işbirlikleri kurduk. Selçuk kardeşime, ağabeyine, Bayraktar ailesine, AKINCI zirve noktasında olan bir SİHA ve İstanbul'dan buraya no-stop uçmak üzere o da bir rekora imza attı. Çok daha farklı gelişmeler inşallah olacak.

Azerbaycan gençlerinin yeteneklerini sergilemesi için burası önemli bir platform. Anadolu gibi Azerbaycan da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin de her karışı sizin vatanınızdır

TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren siz gençlerimiz, insansız hava araçlarını, yapay zekalarını geliştiren bilim insanları olacaksınız. Azerbaycan ile birlikte gençlerimize yeni ufuklar açmayı sürdüreceğiz. Her alanda olduğu gibi Uzay ve Havacıık alanında da Azerbaycan ile yakın ilişki içinde olacağız.

Türk dünyasının en yeni teknolojilerle yeni atılımlar gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmeliyiz. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Aliyev'in Ermenistan ile kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Azerbaycan'ın başarılarına bizzat şahitlik ediyoruz. Atalarımızın dediği gibi ne ekersek onu biçeriz. Yıllardır mayın döşenen bu topraklara, refahın, barışın tohumlarını ekiyoruz. Fuzuli Havalimanı'nı geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev ile birlikte açmıştık.

TEKNOFEST'te konuşma yapan İlham Aliyev: "Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. Gücümüz günden güne artacak. TEKNOFEST bizim birliğimizin göstergesidir. Erdoğan ile aramızdaki dostluk dünyaya örnek olsun. Yaşasın Türk Azerbaycan kardeşliği" ifadelerini kullandı.